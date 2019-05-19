2019/05/19 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الإعلام الأمني يوضح طبيعة الإنفجار في الخضراء

19/05/2019 22:53:00 PM |

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واع/ بغداد/ م.ا

أوضحت خلية الإعلام الامني، طبيعة الإنفجار الذي شهدته المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد مساء اليوم الأحد.

وذكر بيان مقتضب تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), ان "صاروخ كاتيوشا سقط وسط المنطقة الخضراء دون احداث اي خسائر.

وقالت الخلية انها ستنشر التفاصيل بوقت لاحق.

فيما أفاد مصدر أمني , بان "مكان سقوط المقذوف كان قرب متحف الطائرات مجاور نصب الجندي المجهول في الخضراء".

ت/م.م

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