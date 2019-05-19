المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مديرية استخبارات الداخلية ببغداد

2019/05/19 | 22:57

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بغداد اليوم - بغداد

باشرت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد مساء ، الاحد 19 ايار 2019، برفع الكتل الكونكريتية من محيط م...





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