2019/05/19 | 22:58

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الأحد 19 مايو 2019 | 10:57 مساءً | عدد القراءات : 2

بالوثيقة..



المحمداوي يخاطب رئيس الوزراء لانصاف العاملين بمديرية بلدية البصرة

بغداد/...خاطب النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، الاحد ، رئيس الوزراء بمطالب العاملين بمديرية بلدية البصرة لانصاف هذه الشريحة المهمة في المجتمع .

وذكر المحمداوي في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ،انه " خاطب رئيس مجلس الوزراء بتحسين رواتب العاملين بمديرية بلدية البصرة بحسب سلم الرواتب الجديد".

واشار الى ، ضرورة" صرف مخصصات بدل العدوى لمن يعمل منهم في ظروف عمل خطيرة ويتعاملون مع مواد سامة ، وتحويل العاملين باجور يومية الى عقود ، فضلا عن اعادة النظر بموضوع صرف الحوافز الذي كان مطبقا قبل العام ٢٠٠٣".انتهى 1

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