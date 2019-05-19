2019/05/19 | 23:01

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زراعة ديالى تكشف عن مساحة الاراضي الزراعية المحروقة في المحافظة

الاحد

19

ايار

2019 :

10:32 pm

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كشفت مديرية زراعة ديالى عن المساحات المزروعة بالحنطة والشعير في

المحافظة ، كذلك المساحات التي تعرضت للحرق.وقالت المديرية في بيان ،إن" المساحات الاجمالية داخل وخارج الخطة

الزراعية تبلغ ٥٢٦٦٩٥ دونم حنطة و٢٩٨١٩ دونم شعير".واضافت أن" المساحات المحروقة لاخر احصائية اليوم هي ٦٧٠ دونم في عموم

المحافظة حسب الجرد التي اعدته الشعب الزراعية".

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