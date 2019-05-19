الزراعة: حرق الحقول عملية ممنهجة ونتائج التحقيق خلال ساعات

2019/05/19 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اكدت وزارة الزراعة ومن خلال دوائرها المعنية في بغداد ومحافظة صلاح الدين ان الحديث عن حجم الخسائر في حقول المحافظة مبالغ فيه حيث ان الحرائق لم تأتي على عدد المحاصيل الذي يجري تداوله في وسائل الاعلام .وذكرت الوزارة في بيان انها تحركت منذ اللحظة الاولى لمتابعة الموضوع سيما ونحن على اعتاب […]

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