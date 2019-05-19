الجيش الروسي: القوات السورية أوقفت إطلاق النار “من طرف واحد” في إدلب

2019/05/19 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن الجيش الروسي الأحد أن القوات التابعة للنظام السوري أوقفت إطلاق النار “من طرف واحد” في محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا.وقال المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا في بيان “ابتداء من منتصف ليل الثامن عشر من أيار/مايو أوقفت القوات المسلحة السورية إطلاق النار من طرف

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