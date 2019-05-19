‎تحالف سائرون يتهم رئيس الوزراء بعدم الجدية في مكافحة الفساد

2019/05/19 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدالنائبعنتحالفسائرون ستارسعدونانكتلتهلغايةالآنلمترأيعملجديقامبهالمجلسالأعلىلمكافحةالفسادلمكافحةالفسادفيمؤسساتالدولة“،مشيراالىأن“هناكالكثيرمنالشكاوىوالمعلوماتعنالفسادوصلتللمجلسلكنهلميقمبدورهالحقيقي“.“المجلسيفترضانتكونلديهادواتهالخاصةبالبحثعنالحقيقيةوالفاسدين“،لافتاالىأن“الفسادمنتشرفيجميعمؤسساتالدولةولمنرىمعالجةالفسادفيها“.أن“رئيسالوزراءصرحبأنتكونهناكادلةلمتابعةالفسادومنالمفترضعندماتصلللمجلسالمعلومةيجبانتكوناذرعتبحثعنالأدلةوهوواجبالمجلسالأعلىلمكافحةالفساد“.“رئيسالوزراءيريدمعلومةعلىالجاهزمنالمواطنبشكلمباشر“،مؤكداأن“المواطنالعراقيغيرمسؤولعنالفسادوغيرمسؤولعنإرسالالمعلوماتوالأدلةللمجلسالأعلىلمكافحةالفساد“.“البحثعنالفسادهوواجبرئيسالوزراءباعتبارأنلديهمدراءعامينوهمبدرجةجهاترقابيةوهمالمسؤولونعنكشفالفسادوالمتورطينبه“،لافتاالىأن“انتظارالمجلسالأعلىلمكافحةالفسادالأدلةعنالفساديعتبرشيءمعيب“.

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