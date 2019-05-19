2019/05/19 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الأحد أنّ انتقادات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمشروع مرسوم يهدف إلى تشديد التشريع المضاد للهجرة في إيطاليا، مثيرة للسخرية.وقال سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ويتزعم حزب الرابطة اليميني المتطرف، إنّ الأمم المتحدة “منظمة دولية تكلّف المساهمين مليارات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سالفيني يسخر من موقف الأمم المتحدة إزاء التشديد على المهاجرين وكالة خطوة برس.

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