الزراعة: الخسائر التي تم الحديث عنها في حقول صلاح الدين مبالغ فيها وسنعلن نتائج التحقيق خلال ساعات

2019/05/19 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الزراعة ومن خلال دوائرها المعنية في بغداد وصلاح الدين ان الحديث عن حجم الخسائر في حقول المحافظة مبالغ فيه

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