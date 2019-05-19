أمانة بغداد تباشر برفع الكتل الكونكريتية من محيط مديرية استخبارات الداخلية

2019/05/19 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

باشرت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد مساء ، الاحد، برفع الكتل الكونكريتية من محيط مديرية استخبارات الداخلية

وقالت

امانة بغداد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها ” باشرت وبجهد

مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية برفع الكتل

الكونكريتية من محيط مديرية استخبارات وزارة الداخلية ضمن شارع الكورنيش في منطقة الاعظمية

لتباشر بعد ذلك الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة

2004″.

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