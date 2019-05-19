الجبوري: انتخاب قائد جديد لشرطة النجف لم يكن ردة فعل

2019/05/19 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري مساء اليوم الاحد، أن انتخاب قائد جديد لشرطة النجف ليس ردة فعل لما حدث مؤخراً، بل هو قرار

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