2019/05/19 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن محافظة نينوى قصي عباس مساء اليوم الاحد، انه رغم انتخاب محافظا لنينوى لكن مطلبنا قائم وهو الغاء مجلس المحافظة.

وقال عباس في تصريح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم انتخاب محافظ لها.. نائب عن نينوى: ماضون بمشروع الغاء مجلس المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم انتخاب محافظ لها.. نائب عن نينوى: ماضون بمشروع الغاء مجلس المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).