2019/05/19 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ اعتقال متهم يقوم بالابتزاز الالكتروني وسط العاصمة

19/05/2019 23:25:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، الأحد، عن اعتقال متهم يقوم بالابتزاز الالكتروني وسط العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان "مفارز فوج طوارئ بغداد العاشر تمكن، اليوم، من إلقاء القبض على متهم يقوم بالابتزاز الالكتروني وسط العاصمة بغداد".

وأضافت, أن "اعتقال المتهم جاء بعد نصب كمين محكم"، مبيناً, أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

ت/م.م

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