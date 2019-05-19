عبد المهدي يوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء في النجف

2019/05/19 | 23:28

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بغداد اليوم - بغداد

وافق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، الاحد 19 ايار 2019، على عقد جلسة لمجلس الوزراء في النجف.

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