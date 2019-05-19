2019/05/19 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد النائب الجمهوري الذي طالب بإقالته بأنه من “وزن الريشة”.وكان نائب ميشيغان المتحدر من أصل فلسطيني جاستن عماش اعتبر السبت أن ترامب تصرف بما يمكن اعتباره “عرقلة لسير العدالة”، مضيفا “مما لا شك فيه أنه كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلّة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يصف النائب الجمهوري الذي طالب بإقالته بأنه من “وزن الريشة” وكالة خطوة برس.

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