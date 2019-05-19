2019/05/19 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مديرية استخبارات الداخلية في العاصمة.وقالت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية، تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مديرية استخبارات وزارة الداخلية ضمن شارع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مديرية استخبارات الداخلية في بغداد وكالة خطوة برس.

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