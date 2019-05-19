رسالة امريكية لكوردستان: قنصليتنا باربيل لن تغلق

2019/05/19 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت امريكا انها لن تغلق قنصليتها في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.هذا التأكيد جاء على لسان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان كوردستان، عقب اجتماع مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان.وقال رئيس اللجنة ريبوار عبد الله في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية فلاح مصطفى اكد تحسن العلاقة بين بغداد واقليم كوردستان.ونقل ايضا تأكيد مصطفى ان امريكا وعدت الاقليم بانها لن تغلق قنصليتها في اربيل ، بالاضافة الى استمرار دعمها لكوردستان.والاربعاء الماضي أمرت واشنطن موظفيها غير الاساسيين في العراق بمغادرته فورا وطالبتهم بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن موضحة ان هذا الامر بالمغادرة الملزمة يعد مناسبا في ضوء الظروف الامنية الحالية نتيجة تصاعد الازمة بين ايران والولايات المتحدة.لكن المسؤولين الأميركيين حرصوا على القول الأربعاء إن القرار المتعلق بالموظفين الاميركيين في العراق لا يعني أن هناك عملا عسكريا وشيكا للولايات المتحدة ضد إيران أو أحد حلفائها في المنطقة.ومع ذلك واصلت واشنطن تعزيز وجودها العسكري في منطقة الخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية، بحسب قولها فأرسلت مؤخرا حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية من نوع بي-52 وسفينة حربية إضافية وبطارية صواريخ من نوع باتريوت الى المنطقة.

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