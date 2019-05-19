الزراعة تنفي خسائر المحاصيل والحرائق التي تجتاح الأراضي الزراعية في محافظات العراق!!

2019/05/19 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعت وزارة الزراعة، أن خسائر حرق حقول محافظة صلاح الدين "مبالغ فيها".

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