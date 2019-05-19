بالفيديو.. وزير دفاع سابق يكشف لأول مرة حقائق صادمة عما جرى عشية سقوط الموصل

2019/05/19 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، عن حقائق صادمة عما جرى عشية سقوط الموصل في 2014.

وذكر العبيدي في برنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية انه" كان حاضراً في الاجتماع الأخير مع معاون رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبود كنبر وقائد القوات البرية الفريق علي غيدان وقائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي ومحافظ نينوى الأسبق اثيل النجيفي عشية سقوط الموصل بيد داعش الارهابي".وقال العبيدي ان" القادة الأمنيين أكدوا لي ان الوضع مسيطر عليه وطالبوا قوات اسناد لمنع الانهيار والنجيفي طالب بتسليح اهالي الموصل والفريق عبود كنبر وعده خيراً".



وأضاف" سمعنا بوصول قوات امنية داعمة وكنا نسمع أيضا وصول عصابات داعش الإرهابية الى مركز المدينة"، مشيرا الى انه" خلال لقاء تلفزيوني مع اثيل النجيفي تم إبلاغه هاتفياً من قبل قائد شرطة نينوى خالد الحمداني بانسحاب جميع الضباط والمنتسبين من مقر قيادة عمليات نينوى"، واصفاً ليلة سقوط الموصل بـ"يوم الحشر".وتفاصيل اخرى صادمة ومشوقة تجدونها داخل مقطع الفيديو.انتهى

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