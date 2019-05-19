مجلس الوزراء يجتمع في النجف

2019/05/19 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف محافظ النجف الأشرف، لؤي الياسري، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على مقترحه بعقد جلسة لمجلس الوزراء في المحافظة.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الياسري ألتقى عبد المهدي "اليوم في بغداد حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الملفات الامنية والخدمية في المحافظة ودعم الحكومة الاتحادية للحكومة المحلية في النجف ودعم مشاريع الخدمية في المدينة القديمة ومشاريع العتبة العلوية المقدسة والتي تقدم خدمات للزائرين".وقال الياسري "أوعدنا رئيس مجلس الوزراء بأكمال كافة المشاريع المتوقفة في المحافظة خلال السنوات الماضية ومنها المستشفى الالماني وتأهيل بحر النجف".وأضاف "سيتم كذلك تعزيز ودعم القطاع الأمني في المحافظة كون النجف الاشرف تمثل واقع خاص بوجود مرقد الامام علي {ع} ومعالمها الدينية والتأريخية المتنوعة".كما تقدم الياسري "بمقترح لرئيس الوزراء بعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة النجف الاشرف للوقوف ميدانيا على اعمال المحافظة واحتياجاتها من المشاريع المختلفة لاسيما الخدمية والعمرانية والصحية والزراعية وتم إستجابة رئيس الوزراء على المقترح".انتهى

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