واشنطن بوست: العقوبات الأمريكية على إيران أثرت بشدة على الوضع المالي لحزب الله

2019/05/19 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا بعنوان العقوبات الأمريكية على إيران أثرت بشدة على الوضع المالي لحزب الله.

ويشير التقرير، إن الفصيل اللبناني انتعش ولعقود بسبب المال السخي من إيران، التي أنفقتها لمساعدة مقاتليها، وتمويل الخدمات الاجتماعية في المناطق الانتخابية التابعة لها، ولبناء ترسانة عسكرية ضخمة، جعلت من المليشيا قوة عسكرية مهمة في الشرق الأوسط بقوات في سوريا والعراق.

وتذكر الصحيفة أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية يزعمون أنهم حرموا إيران من موارد قيمتها عشرة مليارات دولار منذ بداية العقوبات في شهر تشرين الثاني الفين وثمانية عشر، وهو ما جلب البؤس والمعاناة على ملايين الفقراء الإيرانيين، وكذلك قدرة حكومتهم على الإنفاق.

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