2019/05/19 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري اليوم الاحد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري: عبد المهدي وافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء في النجف الأشرف ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري: عبد المهدي وافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء في النجف الأشرف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).