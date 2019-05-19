قصف السفارة الامريكية والاتهامات الجاهزة لعصائب اهل الحق

2019/05/19 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

ربما من الطبيعي ان تقوم السفارة الامريكية باتهام اي جهة معادية لها، بمناسبة او غير مناسبة، وهذا جزء من النهج الامريكي المعروف

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