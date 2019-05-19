إلقاء القبض على متهم خطير في واسط

2019/05/19 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط مساء اليوم الاحد عن القاء القبض على متهم خطير شمال الصويرة.

وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه إن

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