الصدر يعد ضرب الزوجة “أحد ذنوب” الشعب العراقي

2019/05/19 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضرب الزوجة “أحد ذنوب الشعب العراقي”.وقال الصدر في تغريدة له على تويتر:”ضرب الأولاد والبنات والزوجة لأتفه الأمور وأصغرها فضلا عما هو أكبر من ذلك والتعامل السيء معهم”.

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