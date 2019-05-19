الخارجية الاميركية تعلق على قصف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخ كاتيوشا وتحدد مكان سقوطه

2019/05/19 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وزارة الخارجية الاميركية ، الاحد 19 ايار 2019، على قصف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخ كاتيوشا فيما حددت مكان سقوطه.

ونقلت محطة سكاي نيوز عن مسؤول في الخارجية الاميركية قوله ان " صاروخاً بدائي الصنع سقط بالفعل في المنطقة الخضراء وسط بغداد"، مبيناً ان " مكان وقوعه كان بالقرب من السفارة الاميركية".

وتابع ان " واشنطن تتواصل مع المسؤولين العراقيين وتحقق في تفاصيل الحادث".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت، في وقت سابق ، سقوط صاروخ "كاتيوشا" على المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما أفادت وسائل إعلام أجنبية وعربية ومحلية، بأن الصاروخ سقط في محيط السفارة الأميركية في المنطقة، وعلى إثرها سُمع دوي صفارات انذار صادرة منها.

وأكدت قيادة عمليات بغداد العثور على منصة اطلاق الصاروخ مشيرة الى انها وجدتها بالقرب من الجامعة التكنلوجية وسط العاصمة.

وعلقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق على استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا مجهول المصدر .

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، لـ(بغداد اليوم)، إن "قصف المنطقة الخضراء، ، ربما استهدف الحكومة العراقية أو البرلمان، وليس السفارة الأميركية، خاصة وأن هناك أناساً ضد سياسة الدولة ومجلس النواب العراقيين".

وأضاف الزيادي، أن "لجنته ستقعد اجتماعا عاجلا، الاثنين، لمناقشة الموضوع، وهي تنتظر تقريرا أمنيا عراقيا لمعرفة مكان منطقة انطلاق الصاروخ والمعلومات الاستخباراتية المتوفرة".

ويأتي ذلك بعد أيام على طلب وزارة الخارجية الأميركية من موظفيها "غير الضروريين" بمغادرة العراق، فيما أجلت شركة "إكسون موبيل" الأميركية العاملة في القطاع النفطي بالبصرة موظفيها ونقلتهم إلى دبي، في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران واتخاذ كل منهما إجراءات عسكرية في الخليج العربي.

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