مأدبة إفطار رمضانية يقيمها مسيحيّون للمسلمين الشبك والعرب والتركمان في ناحية برطلة

2019/05/20 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقيمت في ناحية برطلة ذات الأغلبية المسيحية في محافظة نينوى مأدبة إفطار كبرى على حدائق نادي السريان الاجتماعي برعاية المطران مار طيمثاوس موسى الشماني رئيس ابرشية دير مار متى في الثامن عشر من أيار الجاري بمشاركة الشبك والعرب والتركمان المسلمين.وذكر مواطنون من الناحية :”أن مأدبة الافطار اقيمت بحضور […]

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