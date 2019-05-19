هكذا كان العراق قبلة العلم والكرم

2019/05/20 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زمان الدراجي

صيام مقبول وافطار شهي بإذن الله، في رمضان احدى اعوام السبعينيات من القرن الماضي حدثت هذه القصة الحقيقية !حدثني صديق لي يعيش خارج العراق لانه هارب بسبب انتمائه لجهة سياسية غير الحزب الحاكم ؟ كان يبحث عن عمل والتقى بمدير احدى الشركات طلباً للعمل لانه في فاقة مالية وشرح قصته له وكان ذلك في شهر رمضان وهو صائم ! فعندما عرف انه من العراق وبدون ان يساله عن شهاداته واختصاصه اصدر امر بتعينه وبراتب شهري مميز يدفع مقدماً له ! اثار استغرابه لتصرفه والدمعه في عين المدير ! فاجئه المدير وقال ! انتم من لكم الفضل في الذي انا فيه ومن معي مجموعة اخرى بينهم السفير والوزير ورجل الاعمال من مدينة سراييفوا اليوغسلافية سابقاً ؟ حيث خصصت حكومة العراق في بداية الستينات منحة دراسية مجانية للطلاب الفقراء وكنا اريعة من يوغسلافيا ، سافرنا الى العراق بداية رمضان واعتذرت وزارة التعليم عن استقبالنا او صرف المخصصات لنا لعدم وصول اشعار من يوغسلافيا باوراقنا الرسمية وعلينا الانتظار حتى تاتي الاوراق ! فما كان منا الا ان نذهب الى احدى الفنادق البسيطة في شارع السعدون ! على قدر ما نملك ولمدة يومان فقط ، طالت المدة ولم نحصل على المنحة ! وكنا نتختل من صاحب الفندق حتى حظى بنا واستفسر منا فقلنا له الحقيقة !! حتى اننا اكلنا الخبز فقط في كل الاوقات ، هددنا السيد عدنان صاحب الفندق لمدة اسبوع لحين انتهاء عطلة العيد، ثم اتفق مع صاحب احدى المطاعم الحجي حسين لتناول وجبات الفطور والسحور في مطعمه على حساب السيد عدنان ، واتصل بالخياط سركيس لايجاد بدلات لنا على امل التسديد بعد اسبوع ! صرف السيد عدنان مصرف جيب يومي يكفي الحاجه ! كل هذا حدث في اقل من ساعة ! ونحن في حيرة من امرنا !! جائنا الفرج بعد عطلة العيد بيوم ، واستلمنا المنحة ! وذهبنا الى السيد عدنان فاخذ منا مقدار المصرف اليومي فقط ! وقال من اليوم ستدفعون للفندق ! ثم ذهبنا الى المطعم لدفع الحساب فقال الحاج حسين ستدفعون من اليوم وصاعداً ، وذهبنا الى الخياط فانكر انه يعرفنا ولم يرضى ان يستلم مبلغ البدلات !! خرجنا مذهولين لما يحدث لنا في هذا البلد !! عرفنا وقتها معنى العروبه والاسلام وعرفنا العراق ! ومنذ ذلك اليوم ونحن نتمتع بخير العراقيين ! هكذا كانوا العراقيون اهل طيبة ونخوة وشهامة وكرم ، اليوم البعض من ابناء البلد يطرد الفقير والمحتاج بل ويسرقه ومستعد ان يسرق البلد كله ، وانا اشاهد رجل كبير يتسوق لرمضان فسرقوا ماله في السوق ! ولم يأبه له احد !! ورأيت عوائل بلا مأوى ولا فطور في شهر رمضان يتصدق عليهم بعض الناس ؟ فلا حكومة لهم ولا رجال دين مسؤولين يدعونهم للصوم والصلاة دون ان يمدوا لهم ذراع المساعدة والرعاية ؟ الله الاكبر والاكرم !‏‏

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