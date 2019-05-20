بينكيو تقدم شاشة تتيح خوض تجربة ألعاب ممتعة

2019/05/20 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت شركة بينكيو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال أجهزة العرض عن أحدث إصداراتها في مجال التكنولوجيا البصرية الشاشة الترفيهية EX3203R التي حصلت على الشهادتين VESA DisplayHDR 400 وAMD FreeSync 2، حيث تتميز شاشة EX3203Rمن بينكيو بأدائها المذهل من خلال دعمها لتقنية المدى الديناميكي العالي (HDR) وإتاحتها لإمكانات لعب مدهشة، حيث توفر الشاشة المنحنية بمقاس 32 بوصة رؤية رائعة، وتتميز بمعدل تحديث سريع بمقدار 144 هرتز يضمن سلاسة في الأداء ومشاهد حركة مرنة وانسيابية، وبمؤشر DCI-P3 لعرض نسبة ألوان تصل إلى 90% لتقنية HDR و FreeSyncTM بما يتيح تجربة لعب أكثر مرونة، كما أن الشاشة محمية أيضًا بتقنية العناية بالبصر والذكاء السطوعي الإضافي (+Brightness Intelligence Plus (B.I من بينكيو.

وقال مانيش باكاشي، المدير الإداري لبينكيو في منطقة الشرق الأوسط وتركيا جمعت شاشة EX3203R ببراعة بين جودة الصور من خلال دعمها لتقنية المدى الديناميكي العالي وتقنية B.I + للحصول على صور ساطعة هادئة مع الحفاظ على التفاصيل الداكنة واضحة حتى في البيئات المعتمة”، وأضاف ” بفضل تقنية FreeSync 2 التي تسمح بتجربة غير متناهية من اللعب، تمنحك شاشة EX3203R تجربة ترفيه بلا حدود مع الحفاظ على الصحة من خلال تقنية العناية بالعين التي توفرها بينكيو في الشاشة”.

لمواكبة المحتوى الترفيهي المشفر بواسطة المدى الديناميكي العالي الذي يزيد بشكل كبير من نطاق الإضاءة الديناميكية لجودة فيديو حية وواقعية، ظهرت شهادة VESA DisplayHDR وهي أول بروتوكول اختبار مؤهل عام في العالم لأداء شاشات المدى الديناميكي العالي.



وبالتالي تضمن شهادة VESA DisplayHDR 400 للمستخدمين قدرة شاشة EX3203R على عرض محتوى مدعم بتقنية المدى الديناميكي العالي دون عيوب بالسطوع وبتباين رائع وألوان داكنة أكثر عمقًا وتفاصيل داكنة واضحة وألوان نابضة بالحياة بما يضمن عرض فيديو واقعي وطبيعي وعرض الألعاب بجودة عالية.

صرح سكوت هيركلمان نائب رئيس مجموعة Readon Technologies Group, ADM قائلاً “تتميز شاشة بينكيوEX3203R المزودة بتقنية مزامنة الإطارات FreeSync 2 بألوانها المذهلة ودقة التباين والتفاصيل في كل بكسل، وتعد إضافة جديدة لعائلة FreeSync 2” وأضاف “لقد شهدت السنوات الثلاث الماضية نجاحاً كبيراً لتكنولوجيا FreeSync من ADM ويسعدنا تقديم المزيد من الخيارات لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب من خلال أحدث شاشات بينكيو.



يمكن للاعبين خوض تجربة لعب سلسة خالية من التشويش بالإضافة إلى وحدات بكسل ذات سطوع عالي ومستويات ممتازة للون الأسود ونطاق ألوان واسع يتناسب مع محتوى المدى الديناميكي العالي مقابل سعر لا يقارن.”

فضلاً عن قدرتها على القضاء على مشكلة تقطيع الصورة وانكسار الإطارات وتقطع الألعاب، تعمل تقنية مزامنة الإطارات FreeSync 2 على زيادة شريط الحاسب وشاشات تشغيل الألعاب من خلال استدعاء بعض الخصائص مثل زيادة معدل إعادة الضبط الديناميكي وتقليل زمن الوصول بما يضمن تجربة عرض ذات مدى ديناميكي عالي فريدة.



وبالتزامن، فإن خاصية النسخ اللوني التي تتميز بها شاشة EX3203R بجانب أداء التباين الفائق والتسليم فائق الدقة للتفاصيل يجعلون منها الشاشة الأفضل للاستخدام كمنصة لعرض الألعاب المرئية ومقاطع الفيديو المصورة بخاصية المدى الديناميكي العالي.



وتسمح شاشة EX3203R بتجربة مشاهدة أكثر راحة مع خاصية ضبط الارتفاع التي تسمح لك بضبط زاوية العرض حسب تفضيلاتك الشخصية.

وبفضل الجمع بين خاصية عرض المدى الديناميكي العالي والذكاء السطوعي وتقنية حماية العين، توفر شاشة EX3203R راحة للعين على المدى الطويل مما يسمح لك بالاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو واللعب لفترات طويلة من خلال عرض صور المدى الديناميكي العالي الضوئية المبهرة التي تعمل على تنقية البيانات الداكنة للعين البشرية وهكذا تزودك بإدراك سلس حتى وسط البيئات المعتمة.

تعمل تقنية Brightness Intelligence Plus على اكتشاف درجة حرارة اللون المحيط وسطوعة لتقوم بضبط سطوع الشاشة ودرجة حرارة اللون تلقائيّاً للحصول على تجربة مشاهدة أكثر راحة ودقة، وتجنبك التعرض المفرط في المشاهد الساطعة بينما تحتفظ بالبيانات المبهمة في المشاهد المعتمة.

توفر تقنية انعدام الوميض (Flicker-Free ) حماية فورية للعينين من الإجهاد عن طريق الحد من الوميض الذي يتراوح بين 200 مرة في الثانية فما أكثر الذي يتوفر في معظم شاشات العرض البلوري السائل (ال سي دي).

فالشاشة مجهزة بشكل عام بعدد من الواجهات متعددة الوسائط عالية الوضوح ومنفذ عرض ومنافذ USB 3.1 بالإضافة إلى منفذ USB-C بما يمكنها من استضافة محتوى متعدد الوسائط من مصادر مختلفة مثل وصلة جهاز الاستقبال وأقراص الأشعة الزرقاء (بلو-راي) ووحدات عرض الألعاب المرئية والأجهزة الذكية.



يصل سعر الشاشة حاليّاً للبيع بالتجزئة إلى 2199 درهم إماراتي.

*المصدر: “ايتوس واير”

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