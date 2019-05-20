2019/05/20 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/ ..



عقد مجلس محافظة ميسان، الأحد، اجتماعا لمناقشة مكافحة المخدرات ووضع استراتيجية معالجتها بحضور مدير صحة المحافظة الدكتور علي العلاق.

وقال بيان عن مديرية الصحة ان نائب رئيس مجلس المحافظة جواد رحيم الساعدي ترأس اجتماعاً لمكافحة المخدرات ووضع آلية ستراتيجية لمعالجتها ، مبينا أن الاجتماع عقد بحضور رئيس لجنة النزاهة في المجلس، ورئيس لجنة الصحة و البيئة عبدالله راجي ، بالاضافة الى رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس لجنة الاستثمار، كما حضره مدير عام صحة ميسان والدوائر ذات العلاقة بالشأن.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش ظاهرة المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والاسره والمجتمع ونتائجها السلبية والعوامل المساعده على انتشارها وطرق الوقاية منها .

من جانبها أعلنت صحة ميسان ، انها تسعى دائما الى القاء المحاضرات التوعوية والتثقيفية للحد من أنتشار مخاطر المخدرات بالتنسيق مع الزائر الصحي وتوزيع البوسترات على الاهالي حول الموضوع .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ميسان يناقش سبل مكافحة المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ميسان يناقش سبل مكافحة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).