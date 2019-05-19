2019/05/20 | 00:12

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إحصائية رسمية لمساحة الحقول المحروقة في ديالى

تأریخ التحریر: : 2019/5/19 23:53

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