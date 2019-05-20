أمريكا وحرب الابتزاز

2019/05/20 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيم الخالدي

تدور اليوم أحداث الهبت المواقع العالمية، وجعلتها حديث الساعة، وتحليّل الأخبار يمينا وشمالا، وتعطي رأياً يتغير حسب التصريحات، التي تخرجها الإدارة الأمريكية على لسان

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