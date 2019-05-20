النجف الأشرف تحتضن جلسة مجلس الوزراء المقبلة

2019/05/20 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاحد على عقد جلسة لمجلس الوزراء في النجف.

وقال محافظها لؤي الياسري في بيان

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