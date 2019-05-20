2019/05/20 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين، بان مسوؤلا محليا نجا من محاولة اغتيال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "عضو مجلس ناحية كنعان جمال الناصر الشمري تعرض الى محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفت عجلته على طريق زراعي جنوب كنعان، ما اسفر عن حدوث اضرار مادية دون اية اصابات".

واضاف المصدر، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الحادث".

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاحد، بان سائق حاصدة ومزارع خطفا من قبل مجهولين شمال المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سائق حاصدة ومزارع خطفا من قبل مجهولين قرب منطقة البو محمد شمال ناحية الع

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، الاحد 19 ايار 2019، عن القاء القبض على متهم خطير شمال الصويرة.

وقالت المديرية في بيان، إن "فوج طوارى واسط الاول بالاشتراك مع إستخبارات مكافحة الارهاب، القيا القبض على متهم خطير شمال ا

بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد 19 ايار 2019، بان صاعقة تسببت في اندلاع حريق التهم اكثر من 40 دونما من الحنطة شمال المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "صاعقة ضربت حقول الحنطة في احدى القرى قرب ناحية جل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نجاة مسوؤل محلي من محاولة اغتيال شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نجاة مسوؤل محلي من محاولة اغتيال شرق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).