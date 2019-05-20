2019/05/20 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي مع القائمين على العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية الشيخ مهدي الكربلائي و السيد احمد الصافي عددا من القضايا المتعلقة بالمشاريع التطويرية التي تنفذها العتبتين في مدينة كربلاء المقدسة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يؤكد دعم الحكومة لمشاريع تطوير العتبتين الحسينية والعباسية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يؤكد دعم الحكومة لمشاريع تطوير العتبتين الحسينية والعباسية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).