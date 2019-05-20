2019/05/20 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.موسى الحسيني

في السياسة تقرأ الاحداث او تحسب وفقا لسلوكيات الدول السابقة وتوجهاتها ،ومصالحها.



الولايات المتحدة الاميركية دولة ديمقراطية عريقة محكومة بالمؤسسات لا بشخص الرئيس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتمالات العدوان على ايران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتمالات العدوان على ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).