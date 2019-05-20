آلا طالباني: الحلبوسي ناجح ولديه حس وطني

2019/05/20 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية آلا طالباني ليلة أمس الاحد، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ناجح جداً ولديه حس وطني ويعمل بالتساوي، فيما أشارت

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