2019/05/20 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (20 ايار 2019)، من ان الحرب بين ايران وامريكا ستكون ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصدر يحذر: ان لم نقف وقفة جادة فستكون الحرب بين اميركا وايران نهاية للعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصدر يحذر: ان لم نقف وقفة جادة فستكون الحرب بين اميركا وايران نهاية للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).