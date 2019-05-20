2019/05/20 | 01:05

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كتائب حزب الله : قصف المنطقة الخضراء اليوم غير مبرر وتوقيته غير ملائم

الاثنين

20

ايار

2019 :

12:56 am

22

كتائب حزب الله : قصف المنطقة الخضراء اليوم غير مبرر وتوقيته

غير ملائم ولايصب بالمصلحة العامة

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