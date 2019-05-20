2019/05/20 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس من المقرر ان يستضيف ملعب كربلاء الدولي في الـ27 من الشهر الجاري، مباراة بين ناديي ذوب آهن الايراني والنصر السعودي، ضمن دوري ابطال اسيا.موقع المباراة اختاره نادي ذوب آهن الايراني، ووافق عليه الاتحاد الاسيوي وذلك بعد أن أقيمت مباراة الذهاب في الامارات، نتيجة لقطع العلاقات الايرانية – السعودية.استضافة كربلاء لمباراة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناشطون ورياضيون يطالبون بنقل مباراة الناديين السعودي والايراني من كربلاء لخارج العراق وكالة خطوة برس.

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