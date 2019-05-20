العراق يدين حادث استهداف حافلة السياح في مصر

2019/05/20 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان العراق، حادث الانفجار الذي استهدف حافلة لنقل السياح قرب الأهرام في مصر، والذي أسفر عن إصابة العديد من السياح

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