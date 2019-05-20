نواب وسياسيون يدعون الى تفعيل الجهود لحل الصراع الأميركي - الايراني

2019/05/20 | 01:32

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال أمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الاثنين (20 ايار 2019)، إن الحرب المفترضة بين إيران وامريكا الهدف منها الأضرار بوضع العراق.

وذكر الخزعلي عبر حسابه في تويتر، أن "الحرب المفترضة ليست من مصلحة الجمهورية الإس

بغداد اليوم - بغداد

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (20 ايار 2019)، من ان الحرب بين ايران وامريكا ستكون نهاية للعراق، مؤكداً ان أي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدواً للشعب العراقي.

وقال الصدر في تغريدة له على حسا

بغداد اليوم - متابعة

علقت وزارة الخارجية الاميركية ، الاحد 19 ايار 2019، على قصف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخ كاتيوشا فيما حددت مكان سقوطه.

ونقلت محطة سكاي نيوز عن مسؤول في الخارجية الاميركية قوله ان " صاروخاً بدائي الصنع سقط بالفع

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