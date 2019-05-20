2019/05/20 | 01:36

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اخماد حريق محصول الحنطة في جلام الدور وانقاذ ٦٠٠ دونم

الاثنين

20

ايار

2019 :

01:04 am

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الدفاع المدني لآفاق تم اخماد حريق محصول الحنطة في جلام الدور وانقاذ

٦٠٠ دونم

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