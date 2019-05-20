2019/05/20 | 01:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أدانت محكمة جنح الرصافة، في الـ14 من الشهر الحالي النائب السابق جواد البولاني وحكمت عليه بدفع غرامة مقدارها مليون دينار لامين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي.وبحسب نسخة من قرار الحكم، حصلت “خطوة برس” عليها فان المحكمة أصدرت حكمها بحق “المدان” جواد كاظم عيدان البولاني بدفع غرامة مقدارها مليون دينار عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



القضاء يدين البولاني ويحكم عليه بدفع غرامة مالية للخزعلي وكالة خطوة برس.

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