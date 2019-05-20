متى تنتهي آفة الاخطاء التحكيمية؟

2019/05/20 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام كاطع الدلفي

التحكيم في جميع دوريات العالم يعاني من كثرة الاخطاء وفي اهم البطولات ككأس العالم وامم اوربا ودوري ابطال اوربا واسيا ودورياتهم ، لكن

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