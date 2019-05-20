الشيخ الخزعلي: الحرب المفترضة ليست من مصلحة إيران ولا أميركا

2019/05/20 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الاتجاه برسأكد الأمين العام لحركة أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، أن الحرب المفترضة ليست من مصلحة الجمهورية الإسلامية في إيران ولا أميركا، مبيناً أن هناك مصلحة "إسرائيلية لأسباب عقائدية".

‏وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن "الحرب المفترضة ليست من مصلحة الجمهورية الإسلامية الايرانية ولا الولايات المتحدة الأمريكية، وانما هي مصلحة (اسرائيلية) بامتياز ولأسباب عقائدية".

وأضاف الشيخ الخزعلي قائلاً: "‏نحذر من عمليات خلط الأوراق التي يراد منها ايجاد ذرائع الحرب ويراد منها الأضرار بوضع العراق السياسي والاقتصادي والأمني".

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