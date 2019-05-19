هيئة الحشد الشعبي تعلن تفاصيل تعرض حافلة لنقل المنتسبين في ديالى لحادث سير

2019/05/20 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، عن استشهاد 7 مقاتلين وإصابة 26 آخرين بتعرض حافلتهم لحادث سير على طريق بلدروز في ديالى أثناء التحاقهم بالواجب.وذكر بيان لهيئة الحشد، أن حافلة لنقل المنتسبين في اللواء 20 بالحشد من البصرة إلى ديالى / قاطع خانقين شرق المحافظة تعرضت تعرضت لحادث سير، ما ادى الى استشهاد 7 مقاتلين ...

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