ما سر اهتمام ماكرون بالماريشال حفتر؟

2019/05/20 | 02:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد هجوم قوّات خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس في بداية أبريل (نيسان) الماضي، دخلت الأزمة في ليبيا فصلاً جديدًا من التأزم، إذ شهدت المعارك

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