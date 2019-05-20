العامري: نهيب بكل العراقيين ان لا يكونوا ناراً للحرب

2019/05/20 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الاثنين، بيانا دعا في الجميع الى ابعاد شبح الحرب عن العراق والمنطقة

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