العامري: نهيب بكل العراقيين ان لا يكونوا ناراً للحرب بين إيران وأمريكا

2019/05/20 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الاثنين 20 ايار 2019، العراقيين الى ان لا يكونوا نارا للحرب بين إيران وامريكا.

وقال العامري في بيان، ان "المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية تحتم على الجميع ابعاد شبح الحرب عن العراق اولا وعن كل المنطقة ثانيا، لان الحرب اذا اشتعلت لا سامح الله فسوف تحرق الجميع".

واضاف، أن "كل من يحاول اشعال فتيل الحرب انطلاقا من العراق اما جاهلا او مدسوسا، لان كل اطراف الحرب لاتريد الحرب، فلا الجمهورية الاسلامية تريد الحرب ولا الولايات المتحدة تريد الحرب".

وأشار العامري الى ان "الذي يدفع الى الحرب فقط الكيان الصهيوني، لذا نهيب بكل العراقيين ان لا يكونوا نارا لهذه الحرب".

بغداد اليوم - بغداد

دعا نواب وسياسيون، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس تحالف القرار، اسامة النجيفي، مساء الاحد (19 ايار 2019)، الى تفعيل الجهود على المستوى الدولي لحل الصراع الأميركي - الايراني بالطرق السلمية بعيدا عن التهديدات.

وقال مكت

بغداد اليوم - بغداد

قال أمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الاثنين (20 ايار 2019)، إن الحرب المفترضة بين إيران وامريكا الهدف منها الأضرار بوضع العراق.

وذكر الخزعلي عبر حسابه في تويتر، أن "الحرب المفترضة ليست من مصلحة الجمهورية الإس

بغداد اليوم - بغداد

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (20 ايار 2019)، من ان الحرب بين ايران وامريكا ستكون نهاية للعراق، مؤكداً ان أي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدواً للشعب العراقي.

وقال الصدر في تغريدة له على حسا

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